Sfregio pro Pal di Greta Thunberg su Gesù | il post che ha indignato il web

Greta Thunberg derisa da mezzo mondo dopo la sua ultima uscita su Instagram. In questi giorni di festa, l'attivista svedese e l'organizzazione no-profit Slow Factory hanno pubblicato sui social un post congiunto per sostenere la Palestina, e fino a qui nessun problema. Peccato però che per cercare di enfatizzare il loro messaggio abbiano deciso di tirare in ballo la figura di Gesù. " Per i cristiani del mondo, il figlio di Dio che adorate è nato a Betlemme, in Palestina, oggi sotto una violenta occupazione. Se quel bambino nascesse oggi, molto probabilmente verrebbe imprigionato in una prigione militare israeliana", è quanto si legge nel messaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

