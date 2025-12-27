Sfregio pro Pal di Greta Thunberg su Gesù | il post che ha indignato il web
Greta Thunberg derisa da mezzo mondo dopo la sua ultima uscita su Instagram. In questi giorni di festa, l'attivista svedese e l'organizzazione no-profit Slow Factory hanno pubblicato sui social un post congiunto per sostenere la Palestina, e fino a qui nessun problema. Peccato però che per cercare di enfatizzare il loro messaggio abbiano deciso di tirare in ballo la figura di Gesù. " Per i cristiani del mondo, il figlio di Dio che adorate è nato a Betlemme, in Palestina, oggi sotto una violenta occupazione. Se quel bambino nascesse oggi, molto probabilmente verrebbe imprigionato in una prigione militare israeliana", è quanto si legge nel messaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Greta Thunberg a Roma guida il corteo Pro Pal
Leggi anche: Greta Thunberg arrestata a Londra durante una manifestazione Pro Pal – Il video
Sfregio pro Pal di Greta Thunberg su Gesù: il post che ha indignato il web - profit Slow Factory hanno pubblicato un post in comune in cui affermano che Gesù era un palestinese nato sotto occupazione. ilgiornale.it
Londra,arrestata Greta a corteo Pro-Pal - Pal per solidarizzare con 8 arrestati del gruppo Palestine Action messo al bando dal premier Starmer. rainews.it
Greta Thunberg arrestata a Londra durante raduno pro-pal - L'attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata oggi a Londra dalla polizia britannica mentre partecipava a una manifestazione pro- msn.com
Il murale Human Shields dell’artista AleXsandro Palombo, comparso alla Stazione Termini di Roma e raffigurante Greta Thunberg e Francesca Albanese abbracciate da un miliziano di Hamas, è stato vandalizzato. L’artista spiega che l’opera voleva richiam - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.