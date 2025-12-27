L'indagine ha permesso di accertare che Hamas si è dotata di un comparto estero e di articolazioni periferiche che promuovono l'immagine dell'organizzazione per contribuire al suo finanziamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sette milioni di finanziamenti ad Hamas: arrestato il presidente dei "Palestinesi in Italia" Mohammad Hannoun. Meloni: "Soddisfazione per l'operazione"

Leggi anche: Sette milioni di finanziamenti ad Hamas, 9 arresti: c'è anche il presidente dei Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun

Leggi anche: "Sette milioni ad Hamas tramite organizzazioni benefiche". Chi è Mohammad Hannoun, il presidente dei palestinesi in Italia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sette milioni di finanziamenti ad Hamas, 9 arresti: c'è anche il presidente dei Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun; Capri, il piano del comune contro i soggiorni brevi: niente Imu a chi affitta casa ai residenti; Pista toscana su finanziamenti ad Hamas, 9 arresti; Quando i regali di Natale sono poco graditi. In Francia è 'boom' di rivendite online.

Finanziamenti ad Hamas: sette milioni di euro e nove arresti in Italia - L’indagine coordinata dalla Dda di Genova ricostruisce una rete internazionale di sostegno economico al gruppo terroristico ... altarimini.it