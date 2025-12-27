L'indagine ha permesso di accertare che Hamas si è dotata di un comparto estero e di articolazioni periferiche che operano con lo specifico scopo di promuovere l'immagine dell'organizzazione e, soprattutto, di contribuire al suo finanziamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sette milioni di finanziamenti ad Hamas, 9 arresti

