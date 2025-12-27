Sette milioni di finanziamenti ad Hamas 9 arresti | c' è anche il presidente dei Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun

L'indagine ha permesso di accertare che Hamas si è dotata di un comparto estero e di articolazioni periferiche che operano con lo specifico scopo di promuovere l'immagine dell'organizzazione e, soprattutto, di contribuire al suo finanziamento.

Sette milioni di finanziamenti ad Hamas, 9 arresti - L'indagine ha permesso di accertare che Hamas si e dotata di un comparto estero e di articolazioni periferiche che operano con lo specifico scopo di promuovere l'immagine dell'organizzazione e, soprat ... msn.com

Sette milioni di euro ad Hamas da finte società di beneficenza italiane: 9 arresti a Genova. Il "welfare del terrore" - Una vasta operazione antiterrorismo, coordinata dalla DDA di Genova, ha portato all'arresto di nove persone accusate di aver inviato circa 7 milioni di euro all'organizzazione ... leggo.it

