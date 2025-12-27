Sette milioni di euro ad Hamas tramite associazioni per i palestinesi | nove arresti
Un'operazione congiunta di Digos e guardia di finanza ha scoperto linee di finanziamento ad Hamas per oltre sette milioni di euro tramite associazioni di sostegno alla popolazione palestinese. Le forze dell'ordine hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione di misure cautelari nei. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Terrorismo, sette milioni di euro ad Hamas da tre associazioni: 9 arresti a Genova. C'è anche Hannoun
Leggi anche: Sette milioni di finanziamenti ad Hamas: 9 arresti, coinvolte 3 associazioni
Hamas, i flussi di denaro non si fermano: milioni di dollari all’ala militare durante la guerra; A Gaza quasi 400 morti dalla tregua. Meloni: Tregua fragile, tutti contribuiscano a stop ostilità - Media: “Italia, Germania e Regno Unito tra i 6 paesi pronti ad entrare nel Board of Peace”; Guerra Hamas – Israele.
Sette milioni di euro ad Hamas da finte società di beneficenza italiane: 9 arresti a Genova. Il "welfare del terrore" - Una vasta operazione antiterrorismo, coordinata dalla DDA di Genova, ha portato all'arresto di nove persone accusate di aver inviato circa 7 milioni di euro all'organizzazione ... msn.com
Terrorismo, finanziamenti per 7 milioni di euro ad Hamas: 9 arresti a Genova - Nove arresti eseguiti a Genova nei confronti di persone accusate di aver finanziato Hamas attraverso tre associazioni benefiche. msn.com
Milioni di euro ad Hamas da tre società di beneficenza con le cellule italiane, nove arresti a Genova - Indagine antimafia scopre finanziamenti illeciti: milioni raccolti in Italia per beneficenza finivano a Hamas, nove arresti tra Genova e rete internazionale. blitzquotidiano.it
