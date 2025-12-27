Sette milioni di euro ad Hamas | l’indagine Antimafia porta all’arresto di nove persone tra cui il presidente dei Palestinesi in Italia

Un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo ha portato alla luce un presunto sistema di finanziamento ad Hamas per circa sette milioni di euro, operato attraverso associazioni di beneficenza attive anche in Italia. L’operazione, coordinata dalla Dda di Genova, ha portato all’arresto di nove persone, tutte destinatarie di custodia cautelare in carcere, e all’applicazione di misure nei confronti di tre associazioni. Secondo gli inquirenti, il denaro sarebbe stato raccolto e trasferito con operazioni di triangolazione, tramite bonifici e altri strumenti finanziari, verso organizzazioni con sede a Gaza dichiarate illegali dallo Stato di Israele perché ritenute collegate o controllate da Hamas. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

