Sette milioni di euro ad Hamas dalle Onlus italiane | 9 arresti indagato anche il presidente dei Palestinesi in Italia Il welfare del terrore

Una vasta operazione antiterrorismo, coordinata dalla DDA di Genova, ha portato all'arresto di nove persone accusate di aver inviato circa 7 milioni di euro all'organizzazione terroristica. 🔗 Leggi su Leggo.it

sette milioni euro hamasSette milioni di euro ad Hamas dalle Onlus italiane: 9 arresti, anche il presidente dei Palestinesi in Italia. Il welfare del terrore - Una vasta operazione antiterrorismo, coordinata dalla DDA di Genova, ha portato all'arresto di nove persone accusate di aver inviato circa 7 milioni ... msn.com

sette milioni euro hamasTerrorismo, 7 milioni di euro ad Hamas attraverso associazioni di beneficenza: 9 arresti - I fondi finivano ad altri enti con sede a Gaza, nei territori Palestinesi o in Israele controllate o appartenenti ad Hamas ... quotidiano.net

sette milioni euro hamasFinanziamenti ad Hamas per sette milioni, 9 arresti. L’indagine partita da Genova - Roma – Nove persone sono state arrestate dalla polizia e dalla guardia di Finanza perché accusate di avere finanziato Hamas per 7 milioni di euro attraverso 3 associazioni; le ordinanze di custodia ... ilsecoloxix.it

