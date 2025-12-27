Sette milioni di euro ad Hamas dalle Onlus italiane | 9 arresti anche il presidente dei Palestinesi in Italia Il welfare del terrore
Una vasta operazione antiterrorismo, coordinata dalla DDA di Genova, ha portato all'arresto di nove persone accusate di aver inviato circa 7 milioni di euro all'organizzazione terroristica. 🔗 Leggi su Leggo.it
