Sette milioni di euro ad Hamas dalle Onlus italiane | 9 arresti anche il presidente dei Palestinesi in Italia Il welfare del terrore

Una vasta operazione antiterrorismo, coordinata dalla DDA di Genova, ha portato all'arresto di nove persone accusate di aver inviato circa 7 milioni di euro all'organizzazione terroristica. 🔗 Leggi su Leggo.it

Hamas, i flussi di denaro non si fermano: milioni di dollari all’ala militare durante la guerra; A Gaza quasi 400 morti dalla tregua. Meloni: Tregua fragile, tutti contribuiscano a stop ostilità - Media: “Italia, Germania e Regno Unito tra i 6 paesi pronti ad entrare nel Board of Peace”; Guerra Hamas – Israele.

