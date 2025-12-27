Sette milioni da Genova ai terroristi di Hamas | in cella Hannoun e altri 8 palestinesi | Video e foto
L’indagine partita da Genova ha portato all’arresto di nove palestinesi, tra cui l’architetto che da lungo tempo risiede in Valpolcevera. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: “Sette milioni da Genova ai terroristi di Hamas”: in cella Hannoun e altri 8 palestinesi
Leggi anche: Terrorismo, sette milioni di euro ad Hamas da tre associazioni: 9 arresti a Genova. C'è anche Hannoun
Sette milioni di finanziamenti ad Hamas: arrestato il presidente dei Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun. Meloni: Soddisfazione per l'operazione; Giorgia Meloni: Tredici anni fa nasceva FdI. Oggi forza solida e centrale; Mattarella concede cinque grazie. C'è anche Franco Cioni che uccise la moglie malata terminale; Soldato israeliano investe un musulmano mentre prega (VIDEO).
“Sette milioni da Genova ai terroristi di Hamas”: in cella Hannoun e altri 8 palestinesi - L’indagine partita da Genova ha portato all’arresto di nove palestinesi, tra cui l’architetto che da lungo tempo risiede in Valpolcevera ... ilsecoloxix.it
Finanziavano Hamas: 9 arresti a Genova. Piantedosi: "Celavano la loro attività con il paravento della Palestina" - Per gli indagati è stata disposta dal Gip, su richiesta della Dda di Genova, la custodia cautelare in carcere. ilfoglio.it
Sette milioni di euro ad Hamas tramite tre associazioni: in carcere nove persone accusate di avere sostenuto i terroristi - L'inchiesta è stata condotta dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. lasicilia.it
Nove persone sono state arrestate con l’accusa di aver finanziato Hamas con sette milioni di euro. I provvedimenti cautelari sono stati emessi nell’ambito una indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo. Oltre alle misure cautelar - facebook.com facebook
Terrorismo: sette milioni di euro ad Hamas con bonifici bancari “attraverso associazioni”, nove arresti a Genova x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.