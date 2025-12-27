Parlare di sesso in Italia, purtroppo, rimane troppo spesso un tabù. Noi con la sezione Dossier abbiamo provato a farlo con diversi articoli. Abbiamo mappato le escort presenti sul territorio genovese (a questo link mappa e testimonianze raccolte tra le ‘professioniste’ del settore); siamo andati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Sesso a pagamento per persone con disabilità: come funziona (e dove) a Genova

Leggi anche: Sesso a pagamento per persone con disabilità: come (e dove) funziona a Udine

Leggi anche: Genova, la sindaca Salis cerca un avvocato per i diritti Lgbtq+: e perché nessun legale dedicato alle persone con disabilità?