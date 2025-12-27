Milano, 27 dicembre 2025 – Una doverosa premessa: chi in questi anni ha donato per aiutare la popolazione di Gaza ha fatto un gesto di generosità unica per una popolazione martoriata oltre l'immaginabile e, specie se ci si è affidati a canali sicuri, i fondi sono certamente arrivati a chi aveva bisogno. Ma l’inchiesta che ha portato all’arresto di nove persone, tra cui il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia, Mohammad Hannoun, accusate di aver raccolto sette milioni di euro per finanziare Hamas attraverso associazioni di beneficenza che raccoglievano fondi per il popolo palestinese, getta ombre lunghe sugli obiettivi del fund raising proprio di queste associazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Servono soldi per gli interventi chirurgici a Gaza”: l’ultima raccolta fondi di Mohammad Hannoun prima dell’arresto

Leggi anche: L’ultimo messaggio di Mohammad Hannoun prima dell’arresto: “Servono soldi per gli interventi chirurgici a Gaza”

Leggi anche: Chi è Mohammad Hannoun, da Genova all'arresto per i fondi ad Hamas

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cardiochirurgia pediatrica, Codacons e Articolo 32-Aidma: “Dopo report servono risposte immediate”; Nuovo blocco chirurgico al Civile: il progetto c’è, il consenso pure. Di Nolfo: “Ora servono le risorse”.

L’ultimo messaggio di Mohammad Hannoun prima dell’arresto: “Servono soldi per gli interventi chirurgici a Gaza” - Secondo le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova più del 71 per cento dei fondi raccolti dichiaratamente a fini umanitari per la popolazione palestinese venivano d ... msn.com