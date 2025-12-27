Più sicurezza stradale. La chiede il professore Romano Pesavento, presidente del Cnddu, il Coordinamento nazionale dei docenti di Diritti umani. "Il trascorrere del tempo non attenua il significato umano e sociale di quanto accaduto a Brivio – spiega il professore –. Al contrario, consente una valutazione più meditata e responsabile, svincolata dall’immediatezza emotiva, ma non per questo meno attenta alle implicazioni che simili eventi producono sul piano collettivo. La vicenda richiama con forza l’attenzione sul tema della sicurezza stradale come dimensione essenziale del diritto alla vita e alla sicurezza personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"Serve una diffusa cultura della responsabilità"

