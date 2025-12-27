Serve una diffusa cultura della responsabilità
Più sicurezza stradale. La chiede il professore Romano Pesavento, presidente del Cnddu, il Coordinamento nazionale dei docenti di Diritti umani. "Il trascorrere del tempo non attenua il significato umano e sociale di quanto accaduto a Brivio – spiega il professore –. Al contrario, consente una valutazione più meditata e responsabile, svincolata dall’immediatezza emotiva, ma non per questo meno attenta alle implicazioni che simili eventi producono sul piano collettivo. La vicenda richiama con forza l’attenzione sul tema della sicurezza stradale come dimensione essenziale del diritto alla vita e alla sicurezza personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: La valle Caudina che sogna il 2028: una città diffusa di cultura
Leggi anche: Educazione finanziaria, Zani (Tendercapital): “Promuovere una cultura diffusa, che parta dai giovani e coinvolga tutte le generazioni”
"Serve una diffusa cultura della responsabilità" - Il presidente del Cnddu Pesavento chiede più attenzione alla sicurezza stradale "presupposto della convivenza civile" ... ilgiorno.it
Stare bene è una scelta quotidiana, non un caso
Zazzaroni sul caso Allegri: “Serve la delazione con 33 telecamere” Ivan Zazzaroni interviene sui social commentando la nota diffusa dal Napoli sul caso Allegri, sollevando dubbi sulle modalità e sull’opportunità dell’azione. "Condanna, denuncia e invito a pu - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.