TERRANUOVA "Il bilancio di questa prima parte di stagione è più che positivo e spero si possa proseguire lungo la strada tracciata". Parola di Donello Resti, direttore sportivo del Terranuova Traiana, che ha analizzato il girone di andata della stagione sportiva 2025-2026. Una prima parte di campionato che ha visto il club biancorosso girare a 25 punti, stazionando al settimo posto nella classifica del girone E di serie D. Davanti alla società valdarnese soltanto le big del torneo, Grosseto, Seravezza, Tau Altopascio, Foligno, Prato e Siena. "Il risultato di domenica scorsa – ha aggiunto il diesse – mi ha lasciato l’amaro in bocca, ma non posso che essere contentissimo di una squadra importante che ci sta dando fiducia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: il direttore sportivo soddisfatto del girone di andata. Terranuova, solo luci Resti esalta il gruppo

Leggi anche: Il direttore generale del Forlì Mariani predica calma: "Sostenibilità fondamentale, bene il nostro girone d'andata"

Leggi anche: Samb, un girone di andata tra luci e ombre

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Eccellenza Puglia. Canosa, lascia il direttore sportivo; Scoperte, plusvalenze: così Ottolini al Genoa; Chi è Marco Ottolini, il nuovo ds della Juventus: dagli esordi a oggi; Giovanni Fiorillo è il nuovo direttore sportivo del Lagonegro.

Serie D: il direttore sportivo soddisfatto del girone di andata. Terranuova, solo luci Resti esalta il gruppo - TERRANUOVA "Il bilancio di questa prima parte di stagione è più che positivo e spero si possa proseguire lungo la ... sport.quotidiano.net