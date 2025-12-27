Serie D | il direttore sportivo soddisfatto del girone di andata Terranuova solo luci Resti esalta il gruppo
TERRANUOVA "Il bilancio di questa prima parte di stagione è più che positivo e spero si possa proseguire lungo la strada tracciata". Parola di Donello Resti, direttore sportivo del Terranuova Traiana, che ha analizzato il girone di andata della stagione sportiva 2025-2026. Una prima parte di campionato che ha visto il club biancorosso girare a 25 punti, stazionando al settimo posto nella classifica del girone E di serie D. Davanti alla società valdarnese soltanto le big del torneo, Grosseto, Seravezza, Tau Altopascio, Foligno, Prato e Siena. "Il risultato di domenica scorsa – ha aggiunto il diesse – mi ha lasciato l’amaro in bocca, ma non posso che essere contentissimo di una squadra importante che ci sta dando fiducia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Serie D: il direttore sportivo soddisfatto del girone di andata. Terranuova, solo luci Resti esalta il gruppo
