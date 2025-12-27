Serie B 2025 26 - Diretta LaB Channel 18a Giornata | Palinsesto e Telecronisti Amazon Prime Video

Serie BKT, il Boxing Day è servito Il 26 e 27 dicembre la B in campo insieme ai propri tifosi.. Questi sono solo alcuni temi che introducono la 18a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel. LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 18a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DIGITAL-NEWS ( www.Digital-News.it ) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video e OneFootball TV VENERDI 26 DICEMBRE 2025 ore 17:15 Serie B 18a Giornata: Modena vs Monza (diretta) Telecronaca: Matteo Gandini Eccoci qui: è quel momento dell’anno in cui, come ormai da tradizione, arriva il Boxing Day di Serie BKT a tenerci compagnia durante le feste. 🔗 Leggi su Digital-news.it

