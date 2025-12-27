Serie A17° turno | Parma-Fiorentina 1-0
14.28 Tra peggior attacco e peggior difesa scaturisce un 1-0. E' il risultato di Parma-Fiorentina al 'Tardini'. I ducali riscattano il ko con la Lazio, la Viola non riesce a dare continuità alla prima vittoria in campionato e resta ultima. Ondrejka il più pericoloso per il Parma nel primo tempo, fronte Fiorentina ci provano Kean e Dodò senza fortuna.Nella ripresa il Parma trova subito il gol: Britschgi crossa da destra, Pellegrino svirgola, irrompe Sorensen di testa per battere De Gea (48'). Corvi salva il risultato su Comuzzo e Gudmundsson. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
