Serie A Torino-Cagliari e Lecce-Como | i risultati delle partite di oggi
Colpo salvezza per il Cagliari, che vince 2-1 in casa del Torino nel match valido per la 17esima giornata di Serie A. Granata avanti al 28? del primo tempo con Vlasic, servito con i tempi giusti da Adams. I sardi pareggiano i conti al 45? sugli sviluppi di un calcio d’angolo con un tocco di Prati su sponda di Mazzitelli. Nella ripresa Kilicsoy al 21? con un’azione personale in contropiede sigla il gol vittoria. L’assalto finale dei granata non produce frutti, complici due interventi decisivi di Caprile su Simeone e Zapata. La squadra di Pisacane sale così a quota 18 punti, a +6 sulla zona retrocessione, mentre il Toro rimane fermo a 20. 🔗 Leggi su Lapresse.it
