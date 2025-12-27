Serie A Parma colpo salvezza | Sorensen chiude nel peggiore dei modi l’anno della Fiorentina

Inter News 24 Serie A, il Parma di Cuesta batte la Fiorentina di misura e rilancia la corsa salvezza mentre i viola restano in difficoltà all’ultimo posto. Si decide a inizio ripresa la sfida tra Parma e Fiorentina, anticipo della 17ª giornata di Serie A. Al 3’ del secondo tempo arriva l’episodio che spezza l’equilibrio: Oliver Sorensen sbuca sul secondo palo e, di testa, sfrutta al meglio un cross di Britschgi deviato da Pellegrino, battendo David de Gea. Per il centrocampista danese è il primo gol in Serie A, ma soprattutto una rete pesantissima per il destino della gara. Il Parma interpreta la ripresa con maggiore aggressività e viene premiato da un’azione costruita con lucidità e tempismo. 🔗 Leggi su Internews24.com

