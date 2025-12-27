Serie A oggi partite diciassettesima giornata su Sky DAZN e NOW | dove vederle in TV streaming e orari
Oggi prende il via il 17esimo turno del campionato di calcio italiano di Serie A: scopri gli orari e le modalità per seguire le partite in programma nel Boxing Day all'italiana. Oggi, sabato 27 dicembre, prende il via la diciassettesima giornata di Serie A 20252026. Siamo nel pieno del periodo natalizio e il massimo campionato di calcio ci regala un turno spezzettato ma ricco di spunti, con la lotta scudetto che non è mai stata così serrata. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming. Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW Il campionato arriva a fine 2025 con una classifica cortissima. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Serie A, la Juve batte 2-1 la Roma. Lazio-Cremonese finisce 0-0. VIDEO; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Partite 16a giornata Serie A: calendario DAZN, NOW e Sky; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN.
Serie A, ok Torino. Fiorentina-Udinese finisce 5-1, Genoa-Atalanta 0-1. HIGHLIGHTS - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, ok Torino. tg24.sky.it
Serie C, il calendario della 17^ giornata su Sky: le partite e gli orari - Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 17^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1. sport.sky.it
