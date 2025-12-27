Serie A Milanese | Secondo me l’Inter riparte tra le grandi favorite se non la favorita principale

27 dic 2025

Inter News 24 Serie A, l’ex nerazzurro Mauro Milanese fa il punto sulla lotta tricolore, le ambizioni dell’Inter e le prospettive del Napoli dopo la Supercoppa. Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica 1 Football Club su 1 Station Radio, Mauro Milanese, ex difensore tra le altre di Inter e Napoli, ha commentato i principali temi legati alla Serie A, soffermandosi in particolare sulla corsa scudetto, sulle aspettative dei nerazzurri e sul momento dei partenopei. L’analisi di Milanese parte dall’Inter, considerata una delle squadre meglio attrezzate del campionato, ma senza certezze assolute in un torneo che resta molto competitivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Serie A, Milanese: «Secondo me l’Inter riparte tra le grandi favorite, se non la favorita principale»

