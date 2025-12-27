Serie A Milanese | Secondo me l’Inter riparte tra le grandi favorite se non la favorita principale
Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica 1 Football Club su 1 Station Radio, Mauro Milanese, ex difensore tra le altre di Inter e Napoli, ha commentato i principali temi legati alla Serie A, soffermandosi in particolare sulla corsa scudetto, sulle aspettative dei nerazzurri e sul momento dei partenopei. L'analisi di Milanese parte dall'Inter, considerata una delle squadre meglio attrezzate del campionato, ma senza certezze assolute in un torneo che resta molto competitivo.
