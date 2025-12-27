Serie A colpi di Como e Cagliari

17.00 Vittorie esterne nelle due partite delle ore 15 del sabato. Il Como passa a Lecce 0-3, colpo del Cagliari in casa del Torino, 1-2 in rimonta. Al 'Via del Mare', lampo di Nico Paz (con deviazione di Tiago Gabriel), contestato dal Lecce per il modo in cui l'argentino si è liberato di Ramadani (20'). In evidenza i portieri Falcone e Butez. Raddoppio lariano di Ramon in mischia (66'). Tris di Douvikas (75'). Al 'Grande Torino' granata avanti con Vlasic al 28', la ribalta il Cagliari con Prati (45') e Kilicsoy (66'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

