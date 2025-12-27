Serie A Cagliari corsaro a Torino | i rossoblù si impongono per 2-1 sui granata
Cagliari corsaro a Torino nel match valido per la 17^ giornata di Serie A. Pesante successo esterno per i rossoblù, che si impongono per 2-1 in rimonta sui granata di Baroni. Apre le danze Vlasic (28') con il quarto gol consecutivo, ma Prati (45') e l'invenzione di Kilicsoy (66') confezionano i tre punti per gli ospiti, che salgono in 14^ posizione a quota 18 punti, a +6 sulla zona retrocessione. Si interrompe la serie positiva di due vittorie del Torino, fermo in 13^ piazza con 20 punti. Nel prossimo turno il Cagliari ospiterà il Milan (2 gennaio ore 20.45), mentre Simeone e compagni voleranno a Verona (4 gennaio ore 18. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Cagliari corsaro a Torino: rimonta granata, Pisacane si prende tre punti pesantissimi
Leggi anche: Cagliari corsaro a Torino, Kilicsoy piega i granata
Cagliari corsaro a Torino, Kilicsoy piega i granata - TORINO (ITALPRESS) – Cagliari corsaro a Torino nel match valido per la 17^ giornata di Serie A. iltempo.it
Serie A, Cagliari corsaro a Torino: battuti i granata 1-2 - Vittoria esterna e pesantissima per la squadra di Pisacane che dopo essere passato in svantaggio grazie al gol al 27' dle primo tempo del solito Nicola Vlasic, ha rimontato i granata prima con ... milannews.it
Il solito Vlasic non basta, il Cagliari vince a Torino grazie a Prati e Kilicsoy - TORINO (ITALPRESS) – Cagliari corsaro a Torino nel match valido per la 17^ giornata di Serie A. msn.com
Serie A, Torino-Cagliari 1-2 e Lecce-Como 0-3: i Lariani scavalcano il Bologna al 6° posto Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-17-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan-nap - facebook.com facebook
ULTIM'ORA SERIE A 17^ giornata Torino-Cagliari 1-2 #Vlasic (27'), #Prati (45'), #Kiliçsoy (66') #SkySport #SerieA #TorinoCagliari #Torino #Cagliari x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.