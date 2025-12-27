Serie A Cagliari corsaro a Torino | i rossoblù si impongono per 2-1 sui granata

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari corsaro a Torino nel match valido per la 17^ giornata di Serie A. Pesante successo esterno per i rossoblù, che si impongono per 2-1 in rimonta sui granata di Baroni. Apre le danze Vlasic (28') con il quarto gol consecutivo, ma Prati (45') e l'invenzione di Kilicsoy (66') confezionano i tre punti per gli ospiti, che salgono in 14^ posizione a quota 18 punti, a +6 sulla zona retrocessione. Si interrompe la serie positiva di due vittorie del Torino, fermo in 13^ piazza con 20 punti. Nel prossimo turno il Cagliari ospiterà il Milan (2 gennaio ore 20.45), mentre Simeone e compagni voleranno a Verona (4 gennaio ore 18. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

serie a cagliari corsaro a160torino i rossobl249 si impongono per 2 1 sui granata

© Liberoquotidiano.it - Serie A, Cagliari corsaro a Torino: i rossoblù si impongono per 2-1 sui granata

Leggi anche: Cagliari corsaro a Torino: rimonta granata, Pisacane si prende tre punti pesantissimi

Leggi anche: Cagliari corsaro a Torino, Kilicsoy piega i granata

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

serie cagliari corsaro a160torinoCagliari corsaro a Torino, Kilicsoy piega i granata - TORINO (ITALPRESS) – Cagliari corsaro a Torino nel match valido per la 17^ giornata di Serie A. iltempo.it

serie cagliari corsaro a160torinoSerie A, Cagliari corsaro a Torino: battuti i granata 1-2 - Vittoria esterna e pesantissima per la squadra di Pisacane che dopo essere passato in svantaggio grazie al gol al 27' dle primo tempo del solito Nicola Vlasic, ha rimontato i granata prima con ... milannews.it

serie cagliari corsaro a160torinoIl solito Vlasic non basta, il Cagliari vince a Torino grazie a Prati e Kilicsoy - TORINO (ITALPRESS) – Cagliari corsaro a Torino nel match valido per la 17^ giornata di Serie A. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.