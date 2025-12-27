Sabato 27 Dicembre alle 20:45 PISA - JUVENTUS Domenica 28 Dicembre alle 18:00 BOLOGNA - SASSUOLO Lunedi 29 Dicembre alle 20:45 ROMA - GENOA PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH, INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH . Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 20252026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata). 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 17a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

