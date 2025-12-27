È in arrivo su DAZN il terzo match trasmesso anche gratuitamente e senza abbonamento: la grande sfida a tinte nerazzurre tra Atalanta e Inter, in programma domenica 28 dicembre alle 20:45. Si tratta dell’ultimo impegno di Serie A del 2025, scelto per la trasmissione in chiaro dalla principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo. Alla New Balance Arena, l’Atalanta ospiterà l’Inter nel periodo di “abbuffata di Serie A”, con le squadre impegnate in campo durante le feste. La squadra di Palladino arriva all’appuntamento in grande fiducia, trascinata dalle recenti vittorie contro il Genoa e il Cagliari. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 17a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

