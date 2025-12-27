Serie A 2025-26 17ª giornata | il weekend post-natalizio si apre con sfide decisive

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli a Cremona dopo la Supercoppa, Atalanta-Inter accende il weekend. In palio Europa e salvezza. La 17ª giornata di Serie A chiude l’anno con un programma ricco di partite interessanti. Nel weekend, diverse squadre si sfidano con obiettivi differenti Alcune cercano conferme nelle posizioni alte della classifica, altre lottano per allontanarsi dalle retrovie. Tutte cercheranno . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Serie A, ecco le sfide più importanti del weekend post-natalizio

Leggi anche: Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 17a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Probabili Formazioni Serie A 2025 2026 la guida alla 17ª Giornata.

Serie A, gli uomini chiave squadra per squadra - 26 riparte con tante novità: allenatori cambiati, volti nuovi e giocatori pronti a prendersi la scena. gazzetta.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.