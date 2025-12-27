SERIE A 2025 2026 | LE PARTITE DELLA 17° GIORNATA CANALI ORARI E TELECRONACA
Torna il grande calcio della Serie A tutto da vivere minuti per minuto. Lo schema non cambia: ogni giornata, dieci incontri di calcio da seguire tra DAZN e Sky. SABATO 27 DICEMBRE 2025 Ore 12:30. Parma-Fiorentina – in diretta su DAZN. Telecronaca di Gabriele Giustiniani ed Alessandro Budel. Ore 15:00. Lecce-Como – in diretta su DAZN. Telecronaca di Riccardo Mancini. Parma-Fiorentina – in diretta su DAZN. Telecronaca di Alberto Santi. Ore 18:00. Udinese-Lazio – in diretta su DAZN. Telecronaca di Ricky Buscaglia ed Emanuele Giaccherini. Ore 20:45. Pisa-Juventus – in diretta su DAZN. Telecronaca di Andrea Marinozzi e Massimo Ambrosini. 🔗 Leggi su Bubinoblog
