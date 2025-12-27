Serbia Vucic alla Nato | da chi vi state proteggendo?
''Tutti coloro che vivono nelle nostre vicinanze sono nella NATO o sulla strada della NATO, come la Bosnia-Erzegovina''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Ciriani a Belgrado incontra Vucic: “Italia al fianco della Serbia nel suo percorso di adesione alla Ue
Leggi anche: Serbia, migliaia di giovani in marcia anche di notte per grande protesta contro Vucic
Serbia: 25esimo anniversario dei bombardamenti della Nato - A 25 anni dal 24 marzo 1999, quando scattò l’operazione Nato "Allied Force", si sono svolte in tutta la Serbia cerimonie rievocative. it.euronews.com
Xi Jinping in visita in Serbia nel 25esimo anniversario degli attacchi Nato all'ambasciata cinese - Il presidente cinese Xi Jinping è in visita oggi a Belgrado, seconda tappa del viaggio in Europa dopo la Francia, e prima dell'Ungheria, dove si recherà in serata. rainews.it
Serbia: Vucic ricorda raid Nato del '99 - L'aggressione della Nato con i bombardamenti di 20 anni fa contro la Serbia è stato un grave crimine contro un Paese sovrano. ansa.it
La Serbia diserta il vertice Ue–Balcani occidentali in segno di protesta contro la frenata dei negoziati sull'allargamento. La Commissione aveva espresso parere positivo. E gli Stati membri sono divisi sui rapporti con Belgrado https://l.euronews.com/QOz3 - facebook.com facebook
