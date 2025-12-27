Sequestri dehors al Vomero è sempre scontro | autore denuncia chiede a Porzio confronto su regole

Tempo di lettura: 2 minuti Al Vomero resta la tensione su gazebo e dehors, dopo l’operazione avviata il 5 dicembre dalla Polizia municipale di Napoli, su delega della Procura regionale della Corte dei cont i. A riaccendere lo scontro basta un temporale notturno, come quello tra 23 e 24 dicembre. Sul caso torna il pizzaiolo Errico Porzio, mostrando sui social le foto degli arredi sottosopra. “Lo avevo già previsto in un intervista al Mattino di 15 giorni fa, nel periodo del tanto clamoroso sequestro dehor al Vomero – scrive l’imprenditore –. Ecco il risultato di vento e piogge. Non siamo mai stato abusivi ma vietare gli agganci rigidi è qualcosa di stupido oltre che evidentemente pericoloso per i passanti, per i residenti per i lavoratori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

