Saranno 200, tutti senza fissa dimora. Martedì 6 gennaio saranno ospiti all’hotel Principe di Savoia, in Piazza della Repubblica 17, per pranzare serviti da volti noti dello spettacolo, della cultura e delle istituzioni.I camerieri: Beppe Sala, Attilio Fontana e altriPresenti - come camerieri -. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Senzatetto a pranzo in un hotel di lusso: l’iniziativa dei City Angels a Milano

