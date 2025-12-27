Sentenza Cassazione su obbligo vaccino Covid durante pandemia il fantasma del 1938 | quando la verità del momento cancella il diritto
Nel dichiarare legittime le compressioni delle libertà fondamentali, la Consulta ha sancito un principio devastante: se una scelta politica è supportata dalle evidenze scientifiche disponibili in quel preciso istante storico, allora è costituzionalmente valida Con la sentenza n. 199 del 23 di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Sentenza Cassazione su sì a obbligo vaccino Covid durante "pandemia", LETTERA APERTA a Mattarella: illegittimo, ha portato discriminazioni
Leggi anche: Vaccino Covid, dr Franco Berrino: "Io censurato durante 'pandemia' su pericolosità dei sieri, narrativa influenzata da Big Pharma"
SIAM: OBBLIGO VACCINALE PER I MILITARI: LA PAROLA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE –; Covid, obbligo vaccino e green pass erano legittimi/ Consulta: non c'è lesione diritto al; Tim scivola in Borsa dopo l’exploit di ieri sulle azioni ordinarie.
Covid, “obbligo vaccino e green pass erano legittimi”/ Consulta: non c’è lesione diritto al lavoro o dignità - Perché per i giudici non c'è lesione diritto al lavoro o dignità: cosa dice la sentenza della Consulta ... ilsussidiario.net
Trasfusioni negate al figlio, sentenza della Cassazione da torto ai genitori no vax - Avevano richiesto che il sangue per le trasfusioni necessarie a operare il figlio di appena due anni provenisse solo da persone non vaccinate contro il Covid- tg24.sky.it
Covid, Consulta: "Infondate questioni legittimità obbligo vaccino e Green pass" - Sono infondate le questioni di legittimità costituzionali, sollevate dal tribunale ordinario di Catania, in merito ad alcune norme varate per fronteggiare l'emergenza Covid. msn.com
Sentenza Cassazione: ammesso il copia-incolla nelle motivazioni La Cassazione conferma: il giudice può usare il copia-incolla nelle sentenze per velocizzare i ... - facebook.com facebook
La Cassazione striglia i pm di Milano: le motivazione della sentenza stroncano l'inchiesta sull'urbanistica. Per provare la corruzione servono prove, non ipotesi. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.