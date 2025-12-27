Nel dichiarare legittime le compressioni delle libertà fondamentali, la Consulta ha sancito un principio devastante: se una scelta politica è supportata dalle evidenze scientifiche disponibili in quel preciso istante storico, allora è costituzionalmente valida Con la sentenza n. 199 del 23 di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sentenza Cassazione su obbligo vaccino Covid durante "pandemia", il fantasma del 1938: quando la "verità del momento" cancella il diritto

Leggi anche: Sentenza Cassazione su sì a obbligo vaccino Covid durante "pandemia", LETTERA APERTA a Mattarella: illegittimo, ha portato discriminazioni

Leggi anche: Vaccino Covid, dr Franco Berrino: "Io censurato durante 'pandemia' su pericolosità dei sieri, narrativa influenzata da Big Pharma"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

SIAM: OBBLIGO VACCINALE PER I MILITARI: LA PAROLA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE –; Covid, obbligo vaccino e green pass erano legittimi/ Consulta: non c'è lesione diritto al; Tim scivola in Borsa dopo l’exploit di ieri sulle azioni ordinarie.

Covid, “obbligo vaccino e green pass erano legittimi”/ Consulta: non c’è lesione diritto al lavoro o dignità - Perché per i giudici non c'è lesione diritto al lavoro o dignità: cosa dice la sentenza della Consulta ... ilsussidiario.net