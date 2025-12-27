Senato approva Ddl Foti sul danno erariale con 93 sì 51 no 5 astenuti opposizioni | Uomini di potere non risponderanno dei danni causati
La riforma introduce lo scudo erariale strutturale, limita i risarcimenti al 30% del danno accertato o a due annualità di stipendio, e amplia il controllo preventivo sugli atti. Secondo l'opposizione "la legge protegge gli amministratori da azioni di responsabilità, mentre i cittadini pagheranno le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Via libera definitivo del Senato al ddl sulla Corte dei Conti. Opposizioni furiose: “Questa norma è essa stessa un danno erariale”
Leggi anche: Corte dei Conti, ok definitivo del Senato alla riforma che riduce il risarcimento per danno erariale. Opposizioni: “Via libera all’illegalità, pagheranno i cittadini”
A giorni, l'approvazione definitiva della riforma della Corte dei Conti: Bonelli: una vendetta per il Ponte; Manovra lunedì in aula: dopo le polemiche, l’emendamento su condono diventa un Odg; Gli auguri di Natale dei politici sui social: da Meloni a Schlein; Ddl Corte dei Conti: domani in Senato atteso il via libera definitivo alla riforma.
Il Senato approva la riforma della Corte dei conti voluta dal governo. Cosa cambia davvero e che partita si gioca nel prossimo anno - Un provvedimento che riscrive responsabilità, controlli e pareri della magistratura contabile: tra tetto al risarcimento per danno erariale, silenzio- lasicilia.it
Il Senato approva il ddl sulla riforma della Corte dei Conti: è legge. Cosa prevede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il Senato approva il ddl sulla riforma della Corte dei Conti: è legge. tg24.sky.it
Il Senato approva il ddl sulla Corte dei Conti: ora è legge - Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl sulla Corte dei Conti, confermando il testo licenziato dalla Camera. giornaledibrescia.it
Addio controlli. Il Senato approva la legge delle mani libere sugli sprechi di denaro pubblico. E anche lì FdI vuole dividere pm e giudici (di Giacomo Salvini) - facebook.com facebook
Addio controlli. Il Senato approva la legge delle mani libere sugli sprechi di denaro pubblico. E anche lì FdI vuole dividere pm e giudici @salvini_giacomo x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.