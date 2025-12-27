Semestre filtro Medicina 2025-26 entro oggi 27 dicembre l’accettazione dei voti Le nove sezioni e il decreto

Medicina, oltre 25mila iscritti al "semestre filtro" hanno ottenuto almeno un 18 - Si tratta di coloro che hanno ottenuto, tra il primo e il secondo appello, un voto almeno pari o superiore al 18 a Chimica, Farmacia e Biologia e quindi è questa la platea che, sulla base della ... tg24.sky.it

Medicina. Il semestre filtro entra nel vivo. Ecco come funzioneranno graduatorie, recuperi e accesso al secondo semestre. Il decreto del Mur - Il decreto ministeriale regola l'accesso al secondo semestre: gli studenti vengono ordinati in graduatoria in base ai voti e ai crediti ottenuti nel semestre filtro. quotidianosanita.it

Semestre filtro, un’ecatombe per Medicina: i dati di tutte le materie. E il governo lancia un decreto di salvataggio Gli esami degli studenti: tutti i numeri. L'ipotesi di una "sanatoria". Parla il preside della facoltà. Leggi l’articolo completo di Stefania Giuffrè al link n - facebook.com facebook

Le novità introdotte per il semestre filtro nella facoltà di medicina hanno determinato ulteriori incertezze tra gli studenti; e le università si stanno attrezzando per corsi di recupero e sessioni di esami. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.