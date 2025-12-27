Semestre filtro Medicina 2025-26 entro oggi 27 dicembre l’accettazione dei voti Le nove sezioni e il decreto
Il Ministero ha pubblicato le regole per l'accesso al secondo semestre di Medicina basate su graduatorie in 9 fasce, fissando al 27 dicembre la scadenza per accettare i voti degli esami. Le graduatorie usciranno l'8 gennaio con immatricolazioni immediate, consentendo l'accesso con obbligo di recupero crediti anche a chi non ha superato tutti gli esami previsti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Medicina 2025-26, pubblicato il decreto: graduatorie in 9 fasce e scadenze immediate. Entro il 27 dicembre l’accettazione dei voti. Ecco cosa fare
Leggi anche: Semestre filtro Medicina, ecco la graduatoria in nove sezioni: pochi giorni per "ripescare" il voto del primo appello
Medicina. Il semestre filtro entra nel vivo. Ecco come funzioneranno graduatorie, recuperi e accesso al secondo semestre. Il decreto del Mur; Semestre filtro, sono 22.500 gli studenti idonei a Medicina; Oltre 25mila hanno ottenuto almeno un 18 al semestre filtro per Medicina; Medicina, almeno un 18 per 25mila iscritti alle prove semestre filtro.
Semestre filtro a Medicina, idonei 22.500 studenti: a gennaio le graduatorie definitive - Con la chiusura del semestre filtro a Medicina, sono stati resi noti i voti di tutti gli esami sostenuti. ildigitale.it
Medicina, oltre 25mila iscritti al "semestre filtro" hanno ottenuto almeno un 18 - Si tratta di coloro che hanno ottenuto, tra il primo e il secondo appello, un voto almeno pari o superiore al 18 a Chimica, Farmacia e Biologia e quindi è questa la platea che, sulla base della ... tg24.sky.it
Medicina. Il semestre filtro entra nel vivo. Ecco come funzioneranno graduatorie, recuperi e accesso al secondo semestre. Il decreto del Mur - Il decreto ministeriale regola l'accesso al secondo semestre: gli studenti vengono ordinati in graduatoria in base ai voti e ai crediti ottenuti nel semestre filtro. quotidianosanita.it
Semestre filtro, un’ecatombe per Medicina: i dati di tutte le materie. E il governo lancia un decreto di salvataggio Gli esami degli studenti: tutti i numeri. L'ipotesi di una "sanatoria". Parla il preside della facoltà. Leggi l’articolo completo di Stefania Giuffrè al link n - facebook.com facebook
Le novità introdotte per il semestre filtro nella facoltà di medicina hanno determinato ulteriori incertezze tra gli studenti; e le università si stanno attrezzando per corsi di recupero e sessioni di esami. x.com
