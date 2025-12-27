Sella domani a Milano L’Urania ritrova Gentile Berdini resta in dubbio
Ultima partita del girone di andata per la Sella Cento che domani alle 18 affronterà all’ Allianz Cloud l’ Urania Milano. Dopo un avvio di stagione complicato, la Wegreenit è passata dall’ultimo posto solitario in classifica a 2 punti, ad essere nel quartetto di squadre a 12 punti in zona play out. Domenica scorsa l’Urania ha perso in casa contro Roseto e domani vorrà tornare a muovere la classifica, cosa che vorrebbe fare anche la Benedetto XIV perché i biancorossi nell’ultimo mese hanno vinto solo contro Avellino alla Baltur Arena. Curiosamente le due squadre hanno cifre offensive quasi identiche: tirano entrambe col 52% da 2 punti e col 32% da 3 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Sella, esami per Berdini. Tiberti out un mese. Nicolai: "Facciamo errori, ma quanta grinta"
Leggi anche: Espulso mercoledì, l’ex azzurro è stato squalificato per due giornate: la sua Urania Milano è attesa a Forlì il 9 novembre. Gentile, doppio stop: salterebbe il Palafiera
Sella domani a Milano. L’Urania ritrova Gentile. Berdini resta in dubbio - Ultima partita del girone di andata per la Sella Cento che domani alle 18 affronterà all’Allianz Cloud l’Urania ... sport.quotidiano.net
In sella al ricordo, per donare speranza. Il gesto d’amore di Annalisa Sanna rivive all’Ospedale Santissima Annunziata: a Natale la solidarietà arriva a cavallo. https://www.sardegnaierioggidomani.com/sociale/in-sella-al-ricordo-per-donare-speranza-il-gesto-d - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.