Segnali stradali installati | attivo a Povegliano il progetto di Controllo del Vicinato

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue con successo il progetto di Controllo del Vicinato a Povegliano Veronese. Dopo la fase di avvio e le recenti sessioni di formazione rivolte alla cittadinanza, l'Amministrazione Comunale ha annunciato l'avvenuta installazione della segnaletica stradale per informare che il servizio è. 🔗 Leggi su Veronasera.it

