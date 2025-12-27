La situazione di oggi, 26 dicembre, è quella delle foto allegate. Personalmente quel tratto di marciapiede non lo faccio mai perché è sempre molto sporco di escrementi e orina di cani che nessuno pulisce. Il costo della Tari è eccessivo per il disservizio che ci viene. Credo che sia arrivato il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - SEGNALAZIONE | Via del Trionfo: "Pattumiere piene e marciapiedi sporchi, ecco cosa vediamo sotto casa"

Leggi anche: La segnalazione: "Marciapiedi della strada parco dissestati e invasi dalle piante"

Leggi anche: La segnalazione: "Ragazzi sotto effetto di alcol e stupefacenti nei giardinetti del terminal bus"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

SEGNALAZIONE | Via del Trionfo: "Pattumiere piene e marciapiedi sporchi, ecco cosa vediamo sotto casa" - Personalmente quel tratto di marciapiede non lo faccio mai perché è sempre molto sporco di escrementi e orina di cani che nessuno ... arezzonotizie.it