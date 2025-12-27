SEGNALAZIONE | Via del Trionfo | Pattumiere piene e marciapiedi sporchi ecco cosa vediamo sotto casa
La situazione di oggi, 26 dicembre, è quella delle foto allegate. Personalmente quel tratto di marciapiede non lo faccio mai perché è sempre molto sporco di escrementi e orina di cani che nessuno pulisce. Il costo della Tari è eccessivo per il disservizio che ci viene. Credo che sia arrivato il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
