Buongiorno questa la situazione di oggi 27 dicembre a San Leo. Grazie prima di tutto alla civiltà che ogni giorno di più le persone dimostrano di avere e un grazie anche a sei toscana e al comune che all'aumento della tari fanno corrisponde un servizio migliore.Aggiornamento ore 14Oggi pomeriggio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - SEGNALAZIONE | Rifiuti a San Leo davanti ai bidoni

Leggi anche: La segnalazione di Verona Domani: «Degrado e rifiuti a Riva San Lorenzo»

Leggi anche: San Martino Valle Caudina, maxi sequestro di rifiuti pericolosi: scatta la segnalazione alla Procura

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Les métiers de l'impossible | Mexique : de Mexico à Acapulco

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI FESTIVITÀ 2025/2026 Come da segnalazione del Consorzio dei Navigli, diffondiamo le modifiche del calendario di raccolta rifiuti durante le festività 2025/2026, per il conferimento di plastica e vetro: ZONA A Mercoledì 24 - facebook.com facebook