Se parlare di islam è un tabù

L'islamofobia è diventata una fobia occidentale che viene usata per cancellare carriere, lezioni accademiche, posti di lavoro e pubblici dibattiti: in pratica è uno strumento di intimidazione culturale. Un caso fresco è quello di Steven Greer, un docente di Bristol accusato appunto di islamofobia per aver trattato l'attacco a Charlie Hebdo in una lezione sul terrorismo: l'indagine lo assolse pienamente, ma l'università eliminò comunque il suo corso sicché lui, dopo 36 anni di carriera a Bristol, decise di andare in pensione e dovette cambiare casa per le minacce ricevute, giungendo a travestirsi per uscire in pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

