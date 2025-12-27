Nelle piccole imprese la retribuzione è spesso un accordo a vista: si assume quando serve, senza pianificazione, si alza l’offerta per chi entra (per la necessità) e poi si torna a correre. Il problema è che questa scorciatoia ha un effetto collaterale prevedibile: quando un neoassunto viene pagato più dei colleghi equivalenti, chi se ne va più spesso non sono i mediocri, ma i migliori. Una recente ricerca basata su grandi database HR mostra che l’arrivo di un nuovo assunto pagato sopra i livelli interni aumenta il rischio di dimissioni e si concentra sulle persone di maggior valore. Il dato più interessante per le piccole imprese è questo: a uscire non sono i meno produttivi, ma le persone con le performance migliori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Se paghi di più i neoassunti, perdi i migliori. La trappola retributiva delle piccole imprese

