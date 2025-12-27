James Cameron ha scelto un approccio insolitamente prudente durante il tour stampa di Avatar: Fuoco e cenere, chiarendo come il futuro della saga non sia affatto scontato, nonostante Disney abbia già annunciato le date dei prossimi due film. Il regista ha spiegato infatti che ogni nuovo capitolo deve dimostrare la propria solidità industriale, lasciando intendere che l’universo di Avatar potrebbe anche concludersi prima del previsto, in caso di insuccesso finanziario. Avatar 4 è attualmente fissato per il 2029 e Avatar 5 per il 2031. Una parte limitata del quarto film è già stata girata durante le produzioni di Avatar: La via dell’acqua e Avatar: Fuoco e cenere, segno che la storia è stata davvero pianificata con largo anticipo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Se i prossimi Avatar non funzionano al boxoffice, Cameron rivelerà tutto sui film mancati

Leggi anche: Niente Avatar 4 e 5? James Cameron rivelerà i dettagli della trama in una conferenza stampa

Leggi anche: James Cameron ha un piano per chiudere Avatar se il prossimo film dovesse floppare

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Se i prossimi Avatar non funzionano al boxoffice, Cameron rivelerà tutto sui film mancati - Il regista ha messo in dubbio la fattibilità dei sequel in mancanza di un vero profitto, ma i fan possono stare tranquilli: "Potrei farci anche dei romanzi" ... cinemaserietv.it