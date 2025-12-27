Se i prossimi Avatar non funzionano al boxoffice Cameron rivelerà tutto sui film mancati
James Cameron ha scelto un approccio insolitamente prudente durante il tour stampa di Avatar: Fuoco e cenere, chiarendo come il futuro della saga non sia affatto scontato, nonostante Disney abbia già annunciato le date dei prossimi due film. Il regista ha spiegato infatti che ogni nuovo capitolo deve dimostrare la propria solidità industriale, lasciando intendere che l’universo di Avatar potrebbe anche concludersi prima del previsto, in caso di insuccesso finanziario. Avatar 4 è attualmente fissato per il 2029 e Avatar 5 per il 2031. Una parte limitata del quarto film è già stata girata durante le produzioni di Avatar: La via dell’acqua e Avatar: Fuoco e cenere, segno che la storia è stata davvero pianificata con largo anticipo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: Niente Avatar 4 e 5? James Cameron rivelerà i dettagli della trama in una conferenza stampa
Leggi anche: James Cameron ha un piano per chiudere Avatar se il prossimo film dovesse floppare
Se i prossimi Avatar non funzionano al boxoffice, Cameron rivelerà tutto sui film mancati - Il regista ha messo in dubbio la fattibilità dei sequel in mancanza di un vero profitto, ma i fan possono stare tranquilli: "Potrei farci anche dei romanzi" ... cinemaserietv.it
Avatar 3 al cinema, record della saga di James Cameron: quanto ha incassato - Quanto ha incassato la saga Avatar di James Cameron con tutti i numeri del box office globale e i record economici del regista ... quifinanza.it
James Cameron ha dichiarato di essere pronto a sperimentare l’intelligenza artificiale generativa per velocizzare la produzione dei prossimi film di Avatar. Il punto, però, è chiaro fin da subito: l’IA non sostituirà attori, artisti o creativi. L’obiettivo di Cameron è - facebook.com facebook
Avatar 4, James Cameron spiega perché non parla ancora del prossimo capitolo della saga x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.