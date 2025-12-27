Se fossi te intervista a Laura Chiatti | Lavorare con Marco è stato stimolante grande attore e persona che stimo Se potessi vivrei la vita di un bambino

Laura Chiatti e Marco Bocci sono i protagonisti della nuova serie tv “Se fossi te” in onda domenica 28 e lunedì 29 dicembre in prima serata su Raiuno. Una favola moderna in cui lei veste i panni di Valentina Mancuso, la figlia del proprietario di un’azienda di panettoni, e lui quelli di Massimo Mancuso, un operaio che lotta per il figlio dopo aver scoperto la sua malattia. Una serie in cui dramedy e commedia si intrecciano, in cui si riflette su temi importanti come il patriarcato e le ingiustizie sul posto di lavoro. Nel cast anche Nino Frassica e Sebastiano Somma. “Se fossi te”, intervista esclusiva a Laura Chiatti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

