Scuola lo scontro | Bambini spostati Scelte poco chiare

FOLLONICA La riorganizzazione degli edifici scolastici di Follonica, legata all'avvio dei lavori antisismici in via Varsavia e all'apertura del nuovo Polo 0-6 al Parco Centrale, continua a generare contrasti. L'Amministrazione comunale, tramite l'assessora ai servizi educativi Stefania Turini, ha comunicato il piano di trasferimenti, motivato dalla volontà di "migliorare l'offerta formativa" e di avviare sperimentalmente il Polo 0-6. Il piano prevede che già da gennaio i bambini della scuola elementare 'Don Milani' (via Varsavia) si spostino temporaneamente in via Buozzi. Da settembre 2026, la scuola dell'infanzia 'I Melograni' sarà trasferita in via Marche, fino al termine dei lavori previsto per giugno 2028.

