Scuola dedicata a Ramelli sdegno della Cgil Mellone spiega ragioni della delibera

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NARDO’ – Solo il tempo della pausa natalizia e torna a far discutere la delibera della giunta comunale di Nardò, resa nota dall’anticipazione di Lecceprima, che su proposta del sindaco Pippi Mellone ha avviato l’iter per intitolare il nuovo edificio scolastico alla memoria di Sergio Ramelli.Con. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

scuola dedicata a ramelli sdegno della cgil mellone spiega ragioni della delibera

© Lecceprima.it - Scuola dedicata a Ramelli, sdegno della Cgil. Mellone spiega ragioni della delibera

Leggi anche: Intitolazione della scuola a Ramelli, polemica su Mellone: “Non può decidere la giunta”

Leggi anche: Fango della Cgil sulla memoria di Sergio Ramelli dopo l’intitolazione di una scuola. FdI: “Frasi aberranti”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cgil Lecce: “Sdegno per l’intitolazione di una scuola a Sergio Ramelli”; Scuola intitolata a Sergio Ramelli, scontro Cgil e FdI: “Figura divisiva”. “No, clima d’odio”; Cgil Lecce, 'sdegno per l'intitolazione di una scuola a Sergio Ramelli'; La Cgil: Sdegno per l'intitolazione di una scuola a Sergio Ramelli.

scuola dedicata ramelli sdegnoLa Cgil: "Sdegno per l'intitolazione di una scuola a Sergio Ramelli" - La replica del deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato: dal sindacato "un atteggiamento indegno, che contribuisce ad alimentare un ... rainews.it

scuola dedicata ramelli sdegnoSERGIO RAMELLI Cgil Lecce contro l’intitolazione di una scuola a Sergio Ramelli: “Scelta divisiva e offensiva” - Profondo sdegno e netta contrarietà alla delibera approvata dalla giunta comunale di Nardò, guidata dal sindaco Pippi Mellone ... statoquotidiano.it

scuola dedicata ramelli sdegnoCgil Lecce, ‘sdegno per l’intitolazione di una scuola a Sergio Ramelli’ - "Nardò vive l'onta di una toponomastica che presta il fianco al revisionismo storico. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.