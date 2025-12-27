Scott McTominay ha vinto anche il premio miglior giocatore scozzese dell’anno

Scott McTominay, al suo debutto in Serie A con il Napoli, ha conquistato subito grandi traguardi: oltre a vincere Scudetto e Supercoppa Italiana, si è distinto anche a livello personale, ottenendo i premi di Miglior Giocatore (Mvp) e Miglior Centrocampista della stagione 20242025 al Gran Galà del Calcio Aic. A chiudere un 2025 eccezionale, è arrivato anche il riconoscimento della Federazione Scozzese, che lo ha eletto Miglior Giocatore scozzese dell’anno. Scott McTominay miglior giocatore scozzese del 2025. Su X la nazionale scozzese scrive: “Scott McTominay è il Giocatore Maschile dell’Anno della Scozia per il 2025 Ci auguriamo di vederti ancora così nel 2026, Scott!” Scott McTominay is your @EE Scotland Men’s Player of the Year for 2025 Here’s to more of the same in 2026, Scott pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

