Scoperto un deposito irregolare di fuochi d' artificio in un negozio di calasinghi

27 dic 2025

Stanno procedendo a ritmo serrato in tutto il territorio provinciale i controlli della polizia contro il fenomeno della detenzione abusiva di fuochi d’artificio in vista del prossimo Capodanno. Nell’ultima attività, in ordine cronologico, gli artificieri della questura di Catania hanno scoperto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

