Controlli intensificati in vista del Capodanno. Proseguono senza sosta in tutta la provincia i controlli della Polizia di Stato contro la detenzione abusiva di fuochi d'artificio, rafforzati in vista delle festività di fine anno e del Capodanno. Il sequestro in un negozio di casalinghi. Nel corso di una recente operazione, la squadra artificieri della Questura di Catania ha individuato un vero e proprio deposito di materiale pirotecnico all'interno di un negozio di casalinghi a Trecastagni, gestito da una donna di 38 anni. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno rinvenuto circa 21 chili di "botti", stipati in numerosi scatoloni e conservati senza alcuna misura di sicurezza, mescolati ad altra merce in vendita, compresi articoli potenzialmente attrattivi per i bambini.

Scoperto deposito illegale di fuochi d'artificio a Trecastagni, denunciata una commerciante

