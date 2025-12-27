Scoperto deposito illegale di fuochi d’artificio a Trecastagni denunciata una commerciante
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli intensificati in vista del Capodanno. Proseguono senza sosta in tutta la provincia i controlli della Polizia di Stato contro la detenzione abusiva di fuochi d’artificio, rafforzati in vista delle festività di fine anno e del Capodanno. Il sequestro in un negozio di casalinghi. Nel corso di una recente operazione, la squadra artificieri della Questura di Catania ha individuato un vero e proprio deposito di materiale pirotecnico all’interno di un negozio di casalinghi a Trecastagni, gestito da una donna di 38 anni. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno rinvenuto circa 21 chili di “botti”, stipati in numerosi scatoloni e conservati senza alcuna misura di sicurezza, mescolati ad altra merce in vendita, compresi articoli potenzialmente attrattivi per i bambini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Anagni. Detenzione illegale di fuochi d’artificio e materiale esplodente confezionato artigianalmente. I Carabinieri denunciano una coppia
Leggi anche: Sequestrata fabbrica illegale di fuochi d’artificio
Sant’Angelo, scoperto un deposito illegale di fuochi di artificio; Cosenza, sequestrato deposito con quasi 2 milioni di fuochi d'artificio; Scoperto deposito illegale di botti nel Reggino: sequestrati 120 chili di fuochi pronti per le feste ·; Deposito illegale di fuochi d’artificio: sequestrati 120 chili di materiale esplodente.
Scoperto deposito clandestino di fuochi d’artificio a Scorrano: sequestrati 500 chili di esplosivi - Nel Leccese i Carabinieri hanno sequestrato un ingente quantitativo di fuochi d’artificio illegali custoditi in un’abitazione privata. trmtv.it
Un deposito di “botti” dentro un negozio di casalinghi: denunciata la titolare - Nell’ultima attività, in ordine cronologico, i poliziotti della squadra artificieri della Questura di Catania hanno scoperto un vero e proprio deposito di artifizi pirotecnici in un negozio di ... catanianews.it
Sequestrati centinaia di botti in un negozio di casalinghi, una denuncia a Trecastagni - I poliziotti della squadra artificieri della Questura di Catania hanno scoperto un deposito di artifizi pirotecnici in un negozio di casalinghi gestito da una ... catania.gds.it
Avellino: scoperto e sequestrato un deposito di materiale pirotecnico illegale - https://www.ilmetropolitano.it/2025/12/23/avellino-scoperto-e-sequestrato-un-deposito-di-materiale-pirotecnico-illegale/ #ilmetropolitano - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.