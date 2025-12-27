Scontro Usa-Ue sui visti | dopo che Washington ha negato l’ingresso all’ex commissario Breton Bruxelles valuta una reazione uguale e proporzionata

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il braccio di ferro tra Stati Uniti e Unione europea si allarga dal commercio al digitale e finisce per investire anche il terreno, finora inesplorato, dei visti. Washington ha infatti negato l’ingresso negli Usa all’ex commissario europeo Thierry Breton e ad altri quattro cittadini europei, etichettati come “attivisti radicali” per il loro ruolo nella regolamentazione delle piattaforme digitali e delle Big Tech americane. Una decisione senza precedenti che ha provocato irritazione a Bruxelles e nelle principali capitali europee. Secondo la lettura americana, le norme europee avrebbero messo “il bavaglio” ai cittadini statunitensi e danneggiato gli interessi delle grandi aziende tecnologiche. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Scontro Usa-Ue sui visti: dopo che Washington ha negato l’ingresso all’ex commissario Breton, Bruxelles valuta una reazione “uguale e proporzionata”

