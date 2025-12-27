Incidente stradale a Pordenone. È successo nella giornata di sabato 27 dicembre in viale Venezia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un'auto e un'ambulanza si ono scontrate all'altezza dell'incrocio con via del parcheggio B Electrolux. La Sores, allertata. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Scontro tra auto e ambulanza: cinque feriti

