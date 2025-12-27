Scontro sugli sci paura per un 57enne
Attimi di apprensione nella mattinata di oggi sulle piste del comprensorio Maniva Ski, dove un incidente tra due sciatori ha richiesto l'intervento dei soccorsi sulla pista Persek1.L'impatto ha lasciato fortunatamente illeso uno dei due sciatori coinvolti. Non così l'altro, un uomo di 57 anni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
