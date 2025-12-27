Scontro sugli sci paura per un 57enne

Nella mattinata di oggi, sul comprensorio sciistico di Maniva Ski, si è verificato uno scontro tra due sciatori sulla pista Persek1. L’incidente ha causato apprensione e ha richiesto l’intervento dei soccorsi per un uomo di 57 anni coinvolto nell’accaduto. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, mentre le condizioni del 57enne sono attualmente sotto osservazione.

Attimi di apprensione nella mattinata di oggi sulle piste del comprensorio Maniva Ski, dove un incidente tra due sciatori ha richiesto l'intervento dei soccorsi sulla pista Persek1.L'impatto ha lasciato fortunatamente illeso uno dei due sciatori coinvolti. Non così l'altro, un uomo di 57 anni.

Scontro in pista al Maniva, grave uno sciatore - Un 57enne è stato trasferito con l'eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia. brescia.corriere.it

Incidente sugli sci, grave 57enne nel Bresciano - Incidente tra due sciatori questa mattina sulla pista Persek1 del comprensorio Maniva Ski, in alta Val Trompia, nel Bresciano. msn.com

