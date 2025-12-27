Sciopero ai Gigli buona adesione alla mobilitazione Festività e lavoro dignitoso non sono negoziabili

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buona adesione allo sciopero del 26 dicembre al centro commerciale i Gigli di Campi Bisenzio. La mobilitazione, proclamata dalla Filcams Cgil Firenze, è nata per rivendicare il diritto al godimento delle festività e a condizioni di lavoro dignitose. “Diritti fondamentali che non possono essere. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

sciopero ai gigli buona adesione alla mobilitazione festivit224 e lavoro dignitoso non sono negoziabili

© Firenzetoday.it - Sciopero ai Gigli, buona adesione alla mobilitazione. “Festività e lavoro dignitoso non sono negoziabili”

Leggi anche: Sciopero per Santo Stefano ai Gigli, la Cgil: “Bene la mobilitazione, ma serve un cambiamento culturale”

Leggi anche: Gigli aperti il 26, scoppia il caso. I sindacati: sarà sciopero regionale: "Le festività non sono in vendita"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Santo Stefano, lo sciopero a I Gigli di Campi Bisenzio; Sciopero? No, shopping. Negozi aperti ai Gigli. Ultimi giorni per Pam; Sciopero a I Gigli di Campi Bisenzio; Feste di Natale: sciopero nel commercio in Toscana. Proteste per l'apertura dei Gigli il 26.

Sciopero a I Gigli, Filcams Cgil: "Buona adesione, soddisfatti della crescente sensibilità" - "Oggi abbiamo proclamato lo sciopero al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio per rivendicare con forza il diritto al godimento delle festività e a ... gonews.it

sciopero gigli buona adesioneSciopero a I Gigli di Campi Bisenzio - "Oggi abbiamo proclamato lo sciopero al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio per rivendicare con forza il diritto al godimento delle festività e a un lavoro dignitoso, di ... nove.firenze.it

sciopero gigli buona adesioneSciopero? No, shopping. Negozi aperti ai Gigli. Ultimi giorni per Pam - La Filcams: "Ma il Natale non si svende, serve un cambiamento culturale". msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.