Sciopero ai Gigli buona adesione alla mobilitazione Festività e lavoro dignitoso non sono negoziabili
Buona adesione allo sciopero del 26 dicembre al centro commerciale i Gigli di Campi Bisenzio. La mobilitazione, proclamata dalla Filcams Cgil Firenze, è nata per rivendicare il diritto al godimento delle festività e a condizioni di lavoro dignitose. “Diritti fondamentali che non possono essere. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
