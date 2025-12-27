Sci di fondo, a Dobbiaco ricorre il decennale dell’unica vittoria azzurra maschile.

Ben quattro delle sei tappe del Tour de Ski 2025-26 si disputeranno a Dobbiaco, dinamica che andrà viepiù a rafforzare il ruolo di “classica” della località altoatesina in seno alla manifestazione multi stage per antonomasia dello sci di fondo. Infatti, Toblach è una delle location in cui si sono tenute più tappe nella storia del Tour de Ski. Tuttavia, la Coppa del Mondo di sci di fondo arriva su queste nevi prima della nascita del Tour de Ski. Sinora si contano 37 gare di primo livello disputate a partire dal 1993, 32 delle quali andate però in scena dal 2010 in poi. C’è un’unica vittoria dell’ Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

