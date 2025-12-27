Sci di fondo a Dobbiaco ricorre il decennale dell’unica vittoria azzurra maschile
Ben quattro delle sei tappe del Tour de Ski 2025-26 si disputeranno a Dobbiaco, dinamica che andrà viepiù a rafforzare il ruolo di “classica” della località altoatesina in seno alla manifestazione multi stage per antonomasia dello sci di fondo. Infatti, Toblach è una delle location in cui si sono tenute più tappe nella storia del Tour de Ski. Tuttavia, la Coppa del Mondo di sci di fondo arriva su queste nevi prima della nascita del Tour de Ski. Sinora si contano 37 gare di primo livello disputate a partire dal 1993, 32 delle quali andate però in scena dal 2010 in poi. C’è un’unica vittoria dell’ Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Domenica 28 dicembre, sulle nevi pusteresi di Dobbiaco, prenderà il via la ventesima edizione della kermesse di metà inverno dello sci di fondo. Per il secondo anno consecutivo sarà disputata interamente in Italia, con la conclusione tradizionale in Val di Fie - facebook.com facebook
Pronti 21 azzurri per il Tour de Ski! La gara a tappe, valevole come quarto appuntamento di Coppa del Mondo di sci di fondo, si disputerà tra Dobbiaco e la Val di Fiemme a cominciare dal 28 dicembre. bit.ly/4pUJzoy #RoadToMilanoCortina2026 @Fisioffi x.com
